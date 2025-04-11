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Президент Республики Сербской Додик назвал Европу синонимом кризиса

Додик: Европа стала синонимом кризиса, который создали лидеры стран ЕС
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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Европа стала синонимом кризиса и потеряла всё благодаря ее руководству. Об этом 11 апреля заявил президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.

По его словам, представители нынешнего «брюссельского мейнстрима» больше не ощущают себя в безопасности и считают, что Европа, руководство над которой им доверили, потеряна.

«Сегодня Европа — это синоним кризиса. И именно из-за невозможности обеспечить поддержку, потому что они сами этот кризис и создали, они прибегают к таким драматичным, радикальным методам», — заявил президент РС в интервью ТАСС.

Додик подчеркнул, что в Европе в том числе пытаются устранить лидеров, которые пользуются поддержкой народа. Так он ответил на вопрос о преследованиях популярных европейских политиков, в частности кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Тех лидеров, которые пользуются поддержкой народа, с помощью таких операций и злоупотреблений правосудием — а у нас это правосудие даже не прописано в конституции — пытаются устранить как в Румынии, так и во Франции, так и у нас. То же самое происходит и в Германии, насколько мне известно, в отношении партии АдГ («Альтернатива для Германии». — Ред.)», — добавил Додик.

Президент РС также выразил мнение, что «Австрийская партия свободы» (АПС) может стать следующей «жертвой» западных государств. Он добавил, что подобные методы устранения также применялись в отношении президента США Дональда Трампа. По словам Додика, к несчастию «для этого либерального истеблишмента, если его можно так назвать, всё меняется, и всё уже не так, как было всего полгода назад».

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Политолог Александр Асафов 4 апреля заявил, что администрация президента Трампа относится к Европе со скепсисом, и предположил, что напряжение между сторонами будет нарастать и хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться. По его словам, чиновники из команды Трампа называют европейские страны нахлебниками.

Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), специалист в области внешней политики Елена Фритц в беседе с «Известиями» 31 марта назвал частью «систематического устранения» оппозиционных сил запрет Ле Пен французского суда участвовать в выборах на пять лет.

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