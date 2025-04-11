В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны

В Нигерии 33 из 36 штатов с высокой вероятностью могут быть затоплены в 2025 году. Об этом 10 апреля сообщила газета Daily Post Nigeria со ссылкой на заявление министра водных ресурсов и санитарии Джозефа Утсева.

Информацию об угрозе природной катастрофы подтвердило также Агентство гидрологических служб Нигерии (NIHSA). Согласно его данным, 1249 населенных пунктов в 33 штатах, а также федеральной столичной территории (FCT) находятся в зоне высокого риска наводнений.

Умеренному риску затопления подвержены еще 2187 населенных пунктов в 31 штате и FCT, сказано в публикации.

В крупных городах, таких как Абуджа, Лагос и Порт-Харкорт, ожидаются ливневые и городские подтопления, главным образом из-за слабой дренажной системы. Также прибрежные штаты могут столкнуться с наводнениями, вызванными повышением уровня моря.

В августе прошлого года Нигерия столкнулась с сильным наводнением, в результате которого погибли, по меньшей мере 170 человек. Из-за проливных дождей в стране также обрушилась одна из старейших мечетей, построенная почти 200 лет назад. Кроме того, после природного катаклизма из зоопарка на севере страны сбежали крокодилы и змеи, которые впоследствии попали в общины.