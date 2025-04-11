Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что в стране больше нет демократии

Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что в стране больше нет демократии

2025-04-11T06:49:18+03:00

2025-04-11T06:49:54+03:00

2025-04-11T06:49:54+03:00

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