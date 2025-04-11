Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США

Импортные пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом, заблокировали приток инвестиций во всём мире. Об этом 10 апреля сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКАД) Ребекка Гринспан в интервью порталу UN News.

Она уточнила, что фактор неопределенности играет ключевую роль в этой ситуации. По ее мнению, пока мир не осознает конечной цели введения пошлин, инвестиции не возобновятся, поскольку инвесторы не будут понимать, как им действовать.

«Инвестиции парализованы, потому что руководители компаний решают сидеть и ждать, а это значит, что инвестиции не возобновятся в тех масштабах, в которых нуждается мир», — отметила Гринспан.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее CNBC сообщил, что американский лидер повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Газета The New York Times 8 апреля сообщила о том, что Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную».