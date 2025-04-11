Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Мир
Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США
Мир
Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Армия
Снайперы начали использовать багги для боевой работы
Мир
Трамп заявил об отсутствии необходимости в Маске
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Спорт
Российские борцы вернулись в РФ после побед на чемпионате Европы
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Экономика
Цена квадратного метра новостроек бизнес-класса Москвы поднялась в I квартале

Трамп заявил об отсутствии необходимости в Маске

Трамп: Маск ни для чего мне не нужен, он мне просто нравится
0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нужен глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, однако добавил, что тот проделал фантастическую работу. Об этом американский лидер заявил в четверг, 10 апреля, во время заседания кабмина в Белом доме.

«Илон ни для чего [мне не нужен], кроме того, что мне просто нравится этот человек. И я вас уверяю, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп в ходе заседания, трансляцию которого вел Fox News.

Он также похвалил Маска за производимые его компанией Tesla машины. Глава администрации США признался, что купил один автомобиль по «максимальной цене», несмотря на отсутствие в нем необходимости, и теперь дает кататься на нем своим сотрудникам.

Границы шторма: атака на соцсеть Маска обострит отношения между США и Украиной
Какие могут быть последствия и кто такие хактивисты из Dark Storm

Портал Axios рассказал 10 апреля о планах группы из 77 демократов палаты представителей США добиться отстранения Маска из администрации Трампа до 30 мая. Такое решение они аргументировали юридическим требованием, согласно которому специальные государственные служащие — именно такой статус имеет Маск как глава DOGE — не могут занимать свой пост более 130 дней.

В 2024 году Маск активно поддерживал кандидатуру Трампа на пост президента США, выступая за него на митингах. В начале января Маск высказался о значении победы Трампа на выборах для будущего цивилизации. По его мнению, если бы на этих выборах не победил республиканец, цивилизация была бы потеряна.

Позже, 20 января, президент США подписал указ о создании департамента эффективности правительства, руководителем которого назначил американского предпринимателя. Сообщалось, что среди главных целей новой структуры — оптимизация государственных расходов, а также обновление федерального программного обеспечения до принятых в частном секторе уровней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025