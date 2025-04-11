Трамп заявил об отсутствии необходимости в Маске

Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нужен глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, однако добавил, что тот проделал фантастическую работу. Об этом американский лидер заявил в четверг, 10 апреля, во время заседания кабмина в Белом доме.

«Илон ни для чего [мне не нужен], кроме того, что мне просто нравится этот человек. И я вас уверяю, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп в ходе заседания, трансляцию которого вел Fox News.

Он также похвалил Маска за производимые его компанией Tesla машины. Глава администрации США признался, что купил один автомобиль по «максимальной цене», несмотря на отсутствие в нем необходимости, и теперь дает кататься на нем своим сотрудникам.

Портал Axios рассказал 10 апреля о планах группы из 77 демократов палаты представителей США добиться отстранения Маска из администрации Трампа до 30 мая. Такое решение они аргументировали юридическим требованием, согласно которому специальные государственные служащие — именно такой статус имеет Маск как глава DOGE — не могут занимать свой пост более 130 дней.

В 2024 году Маск активно поддерживал кандидатуру Трампа на пост президента США, выступая за него на митингах. В начале января Маск высказался о значении победы Трампа на выборах для будущего цивилизации. По его мнению, если бы на этих выборах не победил республиканец, цивилизация была бы потеряна.

Позже, 20 января, президент США подписал указ о создании департамента эффективности правительства, руководителем которого назначил американского предпринимателя. Сообщалось, что среди главных целей новой структуры — оптимизация государственных расходов, а также обновление федерального программного обеспечения до принятых в частном секторе уровней.