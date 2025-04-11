Российские борцы вернулись в РФ после побед на чемпионате Европы

Российские борцы 11 апреля вернулись в РФ после побед на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Братиславе, российские спортсмены и спортсменки выступали в нейтральном статусе.

Борцов встретили в московском аэропорту Внуково громкими аплодисментами.

Спортсмены из РФ завоевали восемь медалей: пять золотых, две серебряных и одну бронзовую. Каждую из своих побед они посвящали ушедшему из жизни в марте трехкратному олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву. На церемонию награждения спортсмены надели футболки с его изображением.

Российский борец вольного стиля Заур Угуев 9 апреля одержал победу в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы в Братиславе. В схватке за первенство 30-летний россиянин победил армянского спортсмена Арсена Арутюняна. Днем ранее борцы Ахмед Усманов, Начын Монгуш и Ибрагим Ибрагимов победили в чемпионате Европы.