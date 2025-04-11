Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам

Российскому нападающему хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на торжественной церемонии в честь его рекорда по забитым в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед матчем против команды «Каролина Харрикейнз» подарили золотую клюшку и премиальные часы.

В церемонии также участвовали родственники Овечкина, которые тоже получили подарки, и руководители «Вашингтона». Маме российского спортсмена вручили наручные часы, жене — драгоценное украшение, а детям — по маленькой золотой клюшке.

В конце церемонии Овечкин сфотографировался с семьей и хоккеистами «Каролины», среди которых есть и российские спортсмены. Они также обменялись рукопожатиями.

В этот же день фанаты Овечкина перед матчем против команды «Каролины» поделились своими ожиданиями от игры. Возле стадиона Capital One Arena, где пройдет матч, выстроилась огромная очередь на несколько кварталов. Многие пришли в красных майках с восьмеркой на спине и плакатами в руках.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.