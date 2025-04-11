Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили блиндажи, опорные пункты, вооружение и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие в ходе боевой работы обнаруживают украинские позиции на любой местности. Операторы на большой скорости направляют дрон по указанным координатам, что позволяет наиболее эффективно выполнять поставленные задачи.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что в связи с наступлением весны дороги, по которым ходит техника, стали непригодными для украинской техники, она застревает и не может проехать, и поэтому расчетам БПЛА стало проще ее уничтожать.

Минобороны РФ 10 апреля сообщило о том, что операторы FPV-дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два танка и две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО.