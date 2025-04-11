Стало известно об освобождении 11 задержанных в Тунисе россиян

Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 российских граждан, ранее арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом 10 апреля сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, соответствующее решение было принято после проведения следственных действий, технических экспертиз и других мероприятий, в результате которых было исключено наличие террористического умысла в действиях россиян.

О задержании группы российских туристов в Тунисе стало известно 17 декабря 2024 года. Их отправили в тюрьму Морнагия, знаменитую жестокими условиями и пытками. В тот же день в дипмиссии сообщили, что посольство РФ в Тунисе находится в контакте с властями страны относительно задержанных россиян.

Невеста одного из путешественников рассказала 11 января, что задержанные в Тунисе российские туристы до сих пор находятся под стражей без официально предъявленных обвинений. 29 января стало известно, что задержанные в Тунисе российские туристы были распределены по трем тюрьмам страны.