Фанаты Овечкина рассказали об ожиданиях перед матчем «Вашингтона» и «Каролины»

Фанаты российского нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед его матчем против команды «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделились своими ожиданиями от игры.

Возле стадиона Capital One Arena, где пройдет матч, выстроилась огромная очередь на несколько кварталов. Многие пришли в красных майках с восьмеркой на спине и плакатами в руках, рассказал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Здесь сейчас несколько тысяч человек. <…> Нигде не протолкнуться, повсюду фанаты Александра Овечкина», — отметил он.

Один из пришедших на матч болельщиков подчеркнул, что российский хоккеист является «феноменальным». Другой фанат спортсмена из РФ обратил внимание на то, что, несмотря на свой возраст, спортсмен выглядит «очень неплохо», учитывая 20-летний стаж игры.

«Я часто водила своих маленьких детей на матчи с Овечкиным, чтобы посмотреть на него. Так что наблюдать за ним все эти годы было настоящим счастьем», — рассказала одна из фанаток российского хоккеиста Джоанна.

Кроме того, корреспондент «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер сообщил, что всем посетителям арены, на которой пройдет матч, дарят полотенца с фотографией падения Овечкина сразу после того, как он забил свою рекордную шайбу.

Перед матчем Овечкин посетил торжественную церемонию в честь рекордной 895-й шайбы. На мероприятии он появится в костюме, внутренняя сторона которого состоит из названий всех команд НХЛ, в ворота которых хоккеист забил голы. Сразу же после завершения церемонии нападающий отправился на игру.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.