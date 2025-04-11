Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом 10 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Кропивницком слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области ранее была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Украинское издание «Страна.ua» 10 апреля сообщало, что в Киеве произошел взрыв. На тот момент в украинской столице была объявлена воздушная тревога.