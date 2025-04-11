Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Общество
Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Мир
Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Армия
Снайперы начали использовать багги для боевой работы
Мир
Трамп заявил о возможном продлении 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин
Общество
ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Мир
СМИ сообщили об утечке данных в двух министерствах в Нидерландах
Мир
Хуситы заявили о сохранении военного потенциала на фоне ударов США
Спорт
В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
AP сообщило о шести погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон

Уничтожение автомобильной техники и блиндажей FPV дронами

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025