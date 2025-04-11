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Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололедицу в Москве 11 апреля

Гидрометцентр: в Москве 11 апреля ожидаются небольшие осадки и гололедица
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 11 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.

В Московской области днем ожидается от +1 до +6 градусов, а ночью температура может упасть до –6.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил 10 апреля, что снежный покров, установившийся в Москве и Подмосковье, полностью растает на следующей неделе из-за резкого потепления. При этом он подчеркнул, что осадки в виде снега могут еще выпасть в апреле и даже в июне.

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