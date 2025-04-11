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Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона

Reuters: два самолета столкнулись на земле в аэропорту Вашингтона
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Фото: Global Look Press
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Самолет компании American Airlines, на борту которого находилось по меньшей мере три человека из конгресса США, столкнулся на земле с другим воздушным судном этой же компании в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом 10 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Самолет, на борту которого находились по меньшей мере три члена конгресса в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рейгана, был сбит на рулежной дорожке законцовкой крыла другого самолета American Airlines», — говорится в материале издания.

Уточняется, что столкнулись самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175. Оба воздушных судна были заменены для того, чтобы провести техническую проверку. Произошедшее не отразилось на работе аэропорта, уточнили в издании.

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Аэропорт города Норт-Бенд 7 апреля сообщил о том, что частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в воду в штате Орегон, в результате чего пострадали пять человек.

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