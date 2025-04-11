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Подготовка к началу летней навигации началась на речных вокзалах Москвы

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На Южном и Северном речных вокзалах Москвы стартовала подготовка к началу летней навигации. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты проверяют причальную инфраструктуру и гидротехнические сооружения. Кроме того, проходит дополнительная уборка территории, сообщает 360.ru.

«Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали новыми точками притяжения для туристов и жителей. С начала года их посетили 350 тыс. человек», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Мониторинг состояния инфраструктуры осуществляется в круглогодичном режиме. Специалисты проводят регулярную проверку и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем освещения, связи, видеозаписи, проводят тестирование противопожарных систем, отмечает сайт kp.ru.

Ликсутов отметил, что Москва вернула себе статус порта пяти морей после открытия Северного и Южного речных вокзалов в 2020 и 2023 годах соответственно, пишет «Москва 24».

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