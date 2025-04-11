Эксперт дала советы собирающимся на активный пляжный отдых

Биохакер Мария Молоствова перечислила плюсы пляжных тренировок для отдыха и здоровья.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в четверг, 10 апреля, специалист отметила, что на пляже тренировки хороши природной неустойчивостью. Ровные полы и гладкие дорожки не дают необходимой нагрузки, что может привести к ослаблению постуральных систем. Кроме того, занятия на песке снижают риск травм и увеличивают расход энергии, поскольку на песке двигаться значительно сложнее, чем на траве или асфальте. Также такие занятия улучшают максимальное потребление кислорода.

В качестве самих тренировок Молоствова предложила бег по песку, фитнес и силовые упражнения, йогу или пилатес, игры с мячом, пешие прогулки.

Она добавила, что песок — отличный природный тренажер, позволяющий разнообразить тренировки и улучшить физическую подготовку.

3 апреля фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Валерия Буры рассказала «Известиям», что регулярные занятия йогой комплексно воздействуют на организм, улучшая работу нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и других систем. Дыхательные техники, используемые в практике, замедляют сердечный ритм и снижают уровень тревожности.