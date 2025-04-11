Хуситы заявили о сохранении военного потенциала на фоне ударов США

Хуситы сохраняют боеспособность на фоне массированных ударов ВС США по подконтрольным им территориям, при этом в результате обстрелов число погибших и раненых мирных жителей в Йемене достигло 320. Об этом «Известиям» заявил источник в движении «Ансар Аллах» (хуситы).

«В результате бомбардировок серьезные разрушения были нанесены правительственным учреждениям, гражданской инфраструктуре, частным постройкам, домам и жилым районам. 320 мирных жителей погибли и пострадали, среди них преимущественно женщины и дети. Однако стоит подчеркнуть, что эти разрушения и потери не связаны с нашим военным потенциалом», — отметил собеседник издания, добавив, что боеспособность хуситов продолжает повышаться.

Ранее шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военные корабли в акватории Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman.

15 марта американская армия по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начала авиаудары по йеменской территории, находящейся под контролем хуситов. Центральное командование ВС США заявило, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США