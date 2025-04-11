Мужчина укусил в ногу сотрудника военкомата на Украине

В городе Ивано-Франковске на западе Украины мужчина укусил в ногу сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во время проведения мобилизации. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба городского ТЦК в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 9 апреля. Сотрудники ТЦК потребовали у мужчины 1988 года рождения предоставить военные документы, на что он «неадекватно отреагировал» и укусил одного из военнослужащих в ногу. Укус, по информации пресс-службы, пришелся на ту часть ноги, которая ранее «была повреждена в результате ранения в районе боевых действий».

После этого мужчина попытался убежать, однако был задержан. Установлено, что он является жителем Херсонской области. Теперь ему предстоит пройти военно-врачебную комиссию.

Издание «Думская» рассказало 5 апреля о том, как в Одессе мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из ТЦК. Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно. По факту случившегося в отношении одессита составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил ношения оружия.