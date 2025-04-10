Невролог предупредил о вреде ночных смен для здоровья

Постоянная работа в ночные смены может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди них — инфаркты и онкологические заболевания, заявил в четверг, 10 апреля, невролог Игорь Мальцев.

Специалист пояснил, что из-за ночных смен обычно появляется усталость днем, снижается концентрация и растет риск ошибок.

«Если это происходит постоянно, то возможно нарушение выработки мелатонина (гормона сна) и кортизола (гормона стресса), что влияет на иммунитет, регенерацию клеток и стрессоустойчивость», — отметил врач в беседе с «Газета.Ru».

Мальцев добавил, что в результате возрастает вероятность развития гипертонии, атеросклероза, инфарктов и других проблем со здоровьем, сообщает 360.ru. Кроме того, повышается риск диабета второго типа и ослабления иммунитета. У женщин же могут возникнуть нарушения менструального цикла и осложнения беременности.

8 апреля врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук София Черкасова выразила мнение, что недосып является одной из причин преждевременного старения, передает RT.

В свою очередь сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал в беседе с НСН, что норма сна у каждого человека индивидуальна, а спать достаточное количество времени и ложиться пораньше помогут только ранние подъемы.

Ранее, 14 марта, врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Он подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Так, даже одна бессонная ночь приводит к ускорению накопления в мозге бета-амилоида — белка, играющего важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.