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В ВТБ назвали фишинг самым популярным способом кражи средств с банковских карт

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Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов
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Фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей. Кроме того, в топе также расположились социальная инженерия и NFC-клоны карт. Об этом 11 апреля сообщает ВТБ.

Так, клиенты всё чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию — логин, пароль, номер карты и другое. Мошенники сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Также в организации рассказали о краже денег методом социальной инженерии.

«Мошенники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Они применяют различные тактики, например, просят сообщить код из СМС, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты и так далее», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, злоумышленники используют NFC-клоны карт. Это наиболее распространенная схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО), которое позволяет удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. Уточняется, что после установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные. Например, сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В это время активируется NFC и данные карты, включая ID и срок действия, перехватываются. Полученная информация привязывается к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, и технологии только расширяют их возможности. Атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Но чаще мошенников привлекают люди среднего возраста, поскольку они финансово стабильны. Сегодня практически каждый второй владелец банковских карт может столкнуться с попыткой финансового мошенничества. Финансовая безопасность начинается с вашей бдительности», — подчеркнул начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

В ВТБ отметили, что одним из способов обезопасить свои деньги стало страхование банковских карт от мошенников. ВТБ запустил такой продукт в 2021 году, за прошлый год клиенты оформили около 800 тыс. страховок, что почти в полтора раза больше по сравнению с 2023 годом.

Страховка покрывает наиболее распространенные риски, которые используют мошенники: риски взлома интернет-банка с помощью вредоносных программ, кражи данных карты, телефонного мошенничества, использования поддельных документов и кражи наличных.

Также в рамках определенных тарифов полис может защитить счета и карты клиентов в любых российских банках.

«Мошенники не думают останавливаться, регулярно совершенствуя сценарии обмана и причиняя всё больше ущерба. Мы замечаем, что спрос на страхование карт и счетов от мошенников увеличивается — полис может стать еще одним способом обеспечить дополнительный уровень безопасности. При этом клиентам-пенсионерам мы подключаем страхование карт бесплатно», — отметил начальник управления «Страхование» – вице-президент ВТБ Дмитрий Пугашкин.

Код в мешке: россиян массово обманывают при помощи QR
Мошенники используют новые способы для совершения преступлений

По результатам исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля, каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. При этом 16% участников опроса никогда не сталкивались с обманом ни онлайн, ни офлайн.

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