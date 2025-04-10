Правозащитник допустил обмен других россиян из колоний США

Правозащитник Иван Мельников выразил мнение, что процесс обмена заключенными между Россией и США может быть продолжен и после обмена россиянина Артура Петрова на гражданку Соединенных Штатов Ксению Карелину.

В беседе с aif.ru в четверг, 10 апреля, Мельников отметил, что над продолжением процесса обмена заключенными продолжат также работать и правозащитники.

«В американских колониях находятся несколько десятков граждан РФ по делам, похожим на дело Артура Петрова», — отметил Мельников.

По его словам, власти США ввели санкции после 2022 года, которые ограничивают торговлю с РФ угрожают также предпринимателям, которые могут быть задержаны по запросу американских властей в разных странах мира. Ранее правозащитник уже предлагал сформировать рабочую группу и разработать алгоритм, который позволил бы закрывать подобные дела ещё до официального обвинения.

Предпринимателя Артура Петрова задержали в 2023 году на Кипре по обвинению США в нарушении санкционных ограничений, пишет 360.ru. После этого его экстрадировали в Америку. Обвинялся россиянин в поставках микроэлектроники американского производства в Россию.

10 апреля в Абу-Даби произошел обмен заключенными между Россией и США, отмечает сайт kp.ru. Из российской колонии была освобождена Ксения Карелина, которая была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству». Артур Петров назвал свое освобождение внезапным.