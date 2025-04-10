Бывший тренер сборной Нидерландов и «Реала» Лео Бенхаккер умер в возрасте 82 лет
Известный голландский тренер Лео Бенхаккер, возглавлявший мадридский «Реал», «Аякс» и национальные сборные, умер в возрасте 82 лет. Об этом 10 апреля сообщается на сайте высшей футбольной лиги Нидерландов.
«Уникальный человек с уникальной тренерской карьерой. Руководил самыми большими клубами и сборной Нидерландов. Более яркой личности, чем Лео, трудно найти. Человек, который пережил больше приключений, чем Тинтин. Спи спокойно, Лео, и спасибо за многое», — сказал Ян де Йонг, директор Eredivisie CV.
Уточняется, что специалист возглавлял такие команды, как «Аякс», «Фейеноорд» и «Витесс», испанские «Сарагосу» и «Реал», сборные Нидерландов, Саудовской Аравии и Тринидада и Тобаго.