РФ и США в Стамбуле условились разработать дорожную карту по дипсобственности России
РФ и США в Стамбуле условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипсобственности. Об этом 10 апреля сообщил МИД России в Telegram-канале.
«В контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать дорожную карту», — уточнили в сообщении.
Кроме того, в МИДе отметили, что была продолжена работа по упрощению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипломатических миссий в странах пребывания.
Уточняется, что посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал активнее продвигаться к решению ключевых задач, направленных на укрепление взаимного доверия и развитие деловых и общественных связей, включая возобновление прямого авиасообщения.
«По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», — заключили в пресс-службе ведомства.
Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сообщил 10 апреля, что переговоры РФ и США в Стамбуле завершены и делегации покинули российское генконсульство. По его данным, переговоры длились около шести часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер. По окончании переговоров Дарчиев остался в генконсульстве, чтобы оповестить Москву об их итогах и составить финальный отчет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений.