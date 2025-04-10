Трамп высоко оценил освобождение властями РФ Ксении Карелиной

США высоко ценят освобождение российскими властями осужденной за госизмену Ксении Карелиной. Об этом 10 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляция которого велась на YouTube-канале Fox News.

«Мы ценим это», — заявил он, комментируя освобождение Карелиной.

Ранее в этот день в ФСБ РФ подтвердили обмен задержанного по запросу США россиянина Артура Петрова на Карелину. Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

Петров был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Кипра и в 2024-м экстрадирован в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В Соединенных Штатах ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.