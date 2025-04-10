Главы «Россетей» и DEWA из ОАЭ обсудили развитие энергосистем

Перспективные направления сотрудничества и обмен опытом работы по интеграции объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в системы электроснабжения, использование для их балансировки систем накопления обсудили глава группы «Россети» Андрей Рюмин и гендиректор компании DEWA (ОАЭ) Саид Аль-Таер.

По словам Рюмина, который находится в ОАЭ с рабочей поездкой, обе компании «выполняют схожие задачи — это повышение надежности электроснабжения растущих центров потребления, выдача мощности крупных электростанций, в том числе солнечных и ветряных». «По мере роста доли ВИЭ отдельным вызовом становится эффективная интеграция «зеленой» генерации в действующие системы электроснабжения», — отметил глава российской компании, добавив, что «Россети» и DEWA рассматривают «возможность углубленного сотрудничества по данной теме».

В ходе беседы Рюмин и Аль-Таер также обсудили проекты, направленные на упрощение процедур присоединения к сетям и повышения надежности электроснабжения потребителей, а также на сокращение потерь при транспортировке электроэнергии.

DEWA была образована в 1992 году в результате слияния энергокомпании DEC и Департамента водоснабжения Дубая. Сейчас это одна из крупнейших инфраструктурных организаций ОАЭ.