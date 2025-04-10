ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам в Белгородской области

Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает 10 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из ударов пришелся по селу Илек-Кошары Ракитянского района, в результате на территории сельхозпредприятия ударом беспилотника был поврежден легковой автомобиль.



Другой дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал о землю и повредил служебное помещение и легковой автомобиль в селе Белянка. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после прилета снаряда выбиты окна и посечен фасад складского помещения.

«Село Новое Волоконовского района подверглось обстрелу — на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия, в результате чего повреждены два трактора и ангар», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также 10 апреля Гладков сообщил, что мирный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника ВСУ на Борисовсий район Белгородской области. Дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль на участке автодороги Стригуны – Новоалександровка.

До этого, 9 апреля, в Белгородской области мирная жительница получила баротравму после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Гладков уточнял, что также были выбиты окна, повреждены входные группы и заборы шести частных домов.