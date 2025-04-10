СМИ сообщили об утечке данных в двух министерствах в Нидерландах
В министерстве экономики и министерстве климата Нидерландов произошли утечки данных. Об этом 10 апреля сообщило радио BNR со ссылкой на МВД страны.
«Мы изучаем ситуацию и делаем стандартные шаги. Обстоятельства и масштаб [утечек] всё еще выясняются», — приводит радиостанция выдержку из заявления ведомства.
Утечка также могла затронуть и другие министерства, однако эта информация не была подтверждена, пишет издание.
Уточняется, что для расследования инцидента была сформирована специальная группа экспертов в сфере кибербезопасности.
Агентство Ceske Noviny 8 апреля сообщило, что аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X (бывш. Twitter) подвергся атаке хакеров, которые опубликовали ряд фейковых постов, в том числе о российской армии. Местная полиция начала расследование атаки на аккаунт главы чешского правительства.