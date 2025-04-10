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СМИ сообщили об утечке данных в двух министерствах в Нидерландах

BNR: в двух министерствах в Нидерландах произошли утечки данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В министерстве экономики и министерстве климата Нидерландов произошли утечки данных. Об этом 10 апреля сообщило радио BNR со ссылкой на МВД страны.

«Мы изучаем ситуацию и делаем стандартные шаги. Обстоятельства и масштаб [утечек] всё еще выясняются», — приводит радиостанция выдержку из заявления ведомства.

Утечка также могла затронуть и другие министерства, однако эта информация не была подтверждена, пишет издание.

Уточняется, что для расследования инцидента была сформирована специальная группа экспертов в сфере кибербезопасности.

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Агентство Ceske Noviny 8 апреля сообщило, что аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X (бывш. Twitter) подвергся атаке хакеров, которые опубликовали ряд фейковых постов, в том числе о российской армии. Местная полиция начала расследование атаки на аккаунт главы чешского правительства.

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