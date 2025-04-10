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После нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, произошедшего в частной клинике в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 апреля сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по столице.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

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Ранее в этот день в СК РФ по Москве сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, которые выполняли редакционное задание в частной медицинской клинике. Инцидент произошел 9 апреля в медицинском учреждении на Минской улице.

По факту нападения Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу столичного ГСУ СК проводится проверка. Нападавшего на журналистов арестовали на 15 суток. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

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