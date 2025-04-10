Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Открытое горение на складе в подмосковной Сходне ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в четверг, 10 апреля.
«Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках произошел пожар на складе со стройматериалами, пишет «Москва 24».
Площадь возгорания в металлическом ангаре составила 1,2 тыс. кв. м, сообщается на сайте kp.ru.
Над тушением пожара работают 30 пожарных и девять единиц техники.