В Ингушетии задержали подозреваемых в связях с ИГ и напавшей на пост ГАИ бандой

В Республике Ингушетия задержали двух подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ), а также с бандой, напавшей на пост Госавтоинпекции и убившей полицейских в апреле 2023 года. Об этом 10 апреля сообщил «Известиям» источник в оперативных службах.

По его данным, 33-летний Тамасханов М. и 37-летний Султыгов М. неоднократно контактировали с пособником ячейки ИГ в Ингушетии. При этом они знали, что ячейка готовила нападения на полицейских в республике, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, задержанные обсуждали организацию финансовой помощи террористам под видом благотворительности и сбора денежных средств с мусульман Ингушетии.

Уточняется, что пока Тамасханова и Султыгова подозревают по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

В апреле 2023 года экстремисты обстреляли пост полиции «Волга-14», правоохранители пытались задержать их, однако преступники открыли огонь по стражам порядка. В результате обстрела был ранен сотрудник органов внутренних дел. Спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал экстремистов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

Позднее в пресс-службе главы республики сообщили, что четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии были ликвидированы. Еще двоих боевиков удалось задержать. Совершившие преступление объявили себя сторонниками ИГИЛ. Также сообщалось о задержании девяти пособников бандгруппы.