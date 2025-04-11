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Москвичам предложили рассказать о любимых культурных площадках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Участники проекта «Активный гражданин» определят самые популярные культурные площадки столицы, которые подведомственны городу. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках голосования жители города назовут площадки, на которых часто бывают. Среди возможных вариантов — ВДНХ, парк «Зарядье», музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно» или «Кузьминки-Люблино», Московский международный Дом музыки.

«Москвичи выберут интересные им форматы культурного отдыха и назовут любимые учреждения. Результаты опроса будут учитываться при развитии инфраструктуры и всей сферы в целом», — отметила Сергунина.

Кроме того, в проекте сейчас проходит голосование, посвященное ночным культурным событиям, включая «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь кино» и «Ночь искусств». Горожане выбирают своих фаворитов и выдвигают предложения о том, чем дополнить программу.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше 7 млн человек. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений жителей.

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