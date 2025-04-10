Международные резервы РФ выросли до рекордных $658 млрд

Международные резервы РФ выросли до $658 млрд, достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка (ЦБ) России, опубликованные 10 апреля.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили $658 млрд, увеличившись за неделю на 12,4 млрд, или на 1,9%», — указано на сайте регулятора.

В качестве причины такого роста в Центробанке назвали положительную переоценку международных резервов.

Предыдущий исторический рекорд в $650 млрд был зафиксирован 21 марта. По данным ЦБ, за период с 14 по 21 марта текущего года показатель вырос на 1,3%, что приравнивается к $8,5 млрд. Тогда значительное увеличение международных резервов также было следствием положительной переоценки.