Темная сторона Луны и звезда в подарок. Ответы на главные вопросы о космосе

Все крупные державы стремятся быстрее других покорить космические просторы. При этом не все планы миролюбивы — в частности, глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал разместить вооружения в космическом пространстве. Однако пока милитаризацию космоса странам удается сдерживать. И, несмотря на амбиции политиков и масштабные исследования ученых, космос всё еще окутан пеленой мифов. Где произошел Большой взрыв и как на самом деле выглядит обратная стороны Луны, разбирались «Известия».

Может ли Земля провалиться в черную дыру?

• Черная дыра — это объект с колоссальной гравитацией, способный поглотить любое вещество, включая свет. Ученые обнаружили, что в космосе существуют «блуждающие черные дыры», которые перемещаются по галактике. Чтобы Земля «провалилась» в черную дыру, к планете должна приблизиться одна из таких. Но вероятность того, что одна из «блуждающих» приблизится к Земле в обозримом будущем — ничтожно мала.

• Если бы в нашей Галактике к Земле приближалась черная дыра, то люди бы заметили это задолго до столкновения. Например, это можно было бы обнаружить по гравитационным искажениями орбит, вспышкам рентгеновского излучения и другим эффектам.

Есть ли у Луны темная сторона?

• «Темная сторона Луны» — это дословный перевод с английского Dark Side of the Moon. Так на английском языке называют обратную сторону Луны: она всегда демонстрирует одну свою сторону, а второе полушарие с Земли не видно.

• Отсюда родился миф о том, что обратная сторона Луны всегда темная, а повернутая к нам — всегда ярко освещена Солнцем, но это не так. В этом можно убедиться, выйдя в ясную погоду ночью на улицу и посмотрев на Луну. Будет видна часть Луны, освещенная Солнцем, а также другая часть спутника, на которую не падает свет этой звезды. То же самое будет и на обратной стороне Луны. На обеих сторонах бывает и день, и ночь, каждая из них освещается в течение двух недель, а в течение двух других находится в полной темноте.

Какие планеты мы можем заселить и когда?

• На данный момент ближайшая и наиболее обсуждаемая цель для потенциальной колонизации — Марс, эту возможность обсуждают в США. По самым оптимистичным прогнозам первые пилотируемые миссии отправятся к 2030-м годам, а колонизация начнется ближе к концу XXI века. Однако о четких планах пока не сообщается.

• В частности, директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс уже через 5–7 лет. Президент США Дональд Трамп, который славится тем, что легко дает трудновыполнимые обещания, подтвердил, что США установят флаг на Марсе и «даже далеко за его пределами». Пока сложно оценить, насколько реалистичны эти прогнозы.

• При этом речь идет не только о космическом туризме, но и возможном начале нового формата гонки вооружений. Например, руководитель Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг полагает, что Соединенным Штатам необходимо разместить оружие в космическом пространстве. Если это будет реализовано, то это приведет к еще большей напряженности на Земле.

Можно ли подарить звезду или назвать ее в чью-то честь?

• Нельзя. Это заблуждение может привести к напрасным финансовым тратам. Есть несколько компаний, которые предлагают «купить звезду» и назвать ее так, как пожелает покупатель, например, в честь дорогого ему человека. Компания пообещает найти безымянную звезду и присвоить ей предложенное имя.

• Люди платят и получают от таких компаний «сертификат» о том, что звезда в определенном созвездии с определенными координатами названа нужным именем. Однако на самом деле привилегия давать названия космическим объектам принадлежит астрономам. Все астрономы на земном шаре объединены в Международный астрономический союз (International Astronomical Union). Только этому союзу от лица ООН дано право и предлагать и утверждать названия для космических объектов. В специальную комиссию по наименованию космических объектов также входят знатоки мифологии и литературы.

Насколько реально влияние магнитных бурь на людей?

• Магнитные бури происходят из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Это вызывает колебания магнитного поля планеты, что может влиять на электроприборы, спутники и системы навигации.

• Влияние магнитных бурь на человека существует, но оно косвенное и индивидуальное. Научно доказаны некоторые корреляции между магнитными бурями и самочувствием у части людей, но масштаб эффекта преувеличен. Плохое самочувствие возникает чаще всего не из-за самой бури — она может совпадать с другими стрессовыми факторами, такими как резкое изменение погоды, обострение хронических заболеваний или стресс.

Все ли непонятные объекты — это НЛО?

• Один из самых распространенных мифов о космосе касается НЛО, то есть неопознанных летающих объектов. Некоторые люди уверены, что космические корабли пришельцев бороздят нашу Вселенную, в том числе нашу атмосферу, а иногда даже садятся на поверхность Земли.

• Люди иногда видят в атмосфере необычные оптические явления, запуски ракет или экспериментальные летательные аппараты странной формы и считают, что это визиты гостей с иных планет. Однако стоит свидетелю описать такие явления, ученые быстро понимают, чем на самом деле могло быть «НЛО». При этом в экспертном сообществе не отрицают, что во Вселенной может быть жизнь, однако призывают не принимать каждый спутник или самолет за внеземной космический аппарат.

Американские астронавты высаживались на Луне?

• Еще один миф — утверждения о том, что американские астронавты не высаживались на Луне, а все имеющиеся кадры этого события сняты в павильонах Голливуда и являются фейком. Изначально это заблуждение поддерживали те, кто в начале 1960-х годов был уверен, что советская космонавтика — лучшая в мире. В СССР действительно создали первые мощные ракеты, первый спутник, а также отправили в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

• Однако пристальное изучение истории космонавтики показывает, что американские космические инженеры не сильно от советских коллег, а в некоторых направлениях — опережали. Несколько лет спустя после завершения лунной экспедиции американцы передали СССР часть образцов взятого на Луне грунта. Как заявил в 2024 году занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Юрий Борисов, результаты проведенной в СССР экспертизы показали, что образцы действительно были лунными.

Справка «Известий» 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны в рамках миссии «Аполлон-11», трансляция этого события шла в прямом эфире. В 1971 году было подписано соглашение о научном и техническом сотрудничестве между Академией наук СССР и NASA, после этого страны обменялись образцами лунного грунта, доставленного на Землю американскими кораблями «Аполлон-11» и «Аполлон-12» и советской станцией «Луна-16».

Большой взрыв произошел в конкретной точке?

• Большинству известно, что Вселенная и окружающие нас галактики разлетаются во все стороны — это называется расширением Вселенной. Этот процесс начался примерно 14 млрд лет назад с Большого взрыва. На этих словах сознание человека часто рисует такую картину: была огромная пустая Вселенная, внутри нее что-то взорвалось, и галактики и звезды стали разлетаться, как осколки гранаты после взрыва.

• Существует ошибочное представление о том, что Большой взрыв произошел в конкретной точке Вселенной, однако на самом деле он произошел везде. Вселенная одновременно, во всех местах, начала стремительно расширяться, и земное слово «взрыв» не совсем корректно описывает этот космический процесс. Одновременное и повсеместное расширение Вселенной привело к тому, что она постепенно распалась на отдельные галактики, звезды и планеты.

При написании материала «Известия» учитывали мнение: