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Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали вооруженного мужчину в Обнинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) задержали вооруженного мужчину в одном из дворов города Обнинск в Калужской области, для этого им пришлось применить табельное оружие. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».

По данным источника, полицейские прибыли на место ЧП после сообщения о том, что там находится пьяный водитель. Мужчина сидел в автомобиле, однако, увидев людей в форме, вышел из машины и начал угрожать правоохранителям, направив на них пистолет.

Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух мужчину удалось задержать.

Как сообщили в УМВД по Калужской области, инцидент произошел на улице Поленова. Нарушитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ прекратить агрессивные действия.

«Гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских. Тогда, применив боевые приемы борьбы, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства. Предмет, похожий на оружие, изъят и будет направлен на исследование», — указано на сайте ведомства.

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Ранее, 5 апреля, в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по правоохранителям. Как сообщила «Известиям» пресс-служба МВД столицы, в полицию поступило сообщение, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает человеку оружием. После этого сотрудники обнаружили машину, в которой находился предполагаемый нарушитель, и блокировали ее на Кустанайской улице. При задержания мужчина начал стрельбу в сторону стражей порядка, но был ранен ответным огнем и задержан.

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