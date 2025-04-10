В западных странах никогда не было демократии. Об этом 10 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

По его словам, в США и Франции, к примеру, не может быть демократии — у них сплошной тоталитаризм.

«Вы, журналисты, уже перечисляете многое: и Марин Ле Пен, и Гуцул, и других. В любой стране это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно. Как я говорю, под плинтус», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в этот день издание Myśl Polska сообщило, что последние события в Румынии и Франции, связанные с президентскими выборами, вынуждают предположить о захвате власти государства и убеждают в том, что с демократией в понимании Европейского союза (ЕС) что-то не так.

Как отмечается в публикации, когда кандидаты не из системы одерживают верх, им запрещают участвовать в выборах (лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и оппозиционному румынскому политику Кэлину Джорджеску).