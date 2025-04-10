В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Российские дзюдоисты смогут выступить в командном турнире на чемпионате Европы в Черногории. Соответствующее решение принял Европейский союз дзюдо (EJU). Об этом 10 апреля сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.
«На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — сказал Соловейчик в интервью ТАСС.
Он отметил, что главной задачей является выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как это всегда делалось раньше: с флагом, гимном и в составе команды. Соловейчик добавил, что эта задача постепенно выполняется, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций.
Российский дзюдоист Армен Агаян завоевал серебро турнира Большого шлема 22 марта в Тбилиси. В финале весовой категории до 73 кг спортсмен не смог одолеть представителя Грузии Лашу Шавдатуашвили. Бронзовую награду разделили Самуэль Гасснер, представляющий Австрию, и итальянец Леонардо Валериани.