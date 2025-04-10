В Германии указали на отсутствие вреда от торговой политики США для России

Политика торговых пошлин президента США Дональда Трампа не окажет существенного негативного влияния на Россию. Об этом 10 апреля сообщил «Известиям» член сената Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«Что касается России, то на нее эта таможенная политика не оказывает существенного влияния. Торговля между Россией и США фактически прекратилась. И поэтому из-за санкционной политики, которая проводится с 2014 года, это не затронет российскую экономику», — заявил Линдеманн.

По словам политика, РФ давно нашла других торговых партнеров, например, на азиатском и латиноамериканском рынках. Между тем таможенная политика Трампа наносит ущерб европейской экономике, в особенности — немецкой, отметил Линдеманн.

«Из-за введения пошлин продукция, поставляемая в США, становится дороже, что, конечно, приводит к снижению объемов продаж, а это, в свою очередь, ведет к потере рабочих мест, особенно в Германии», — объяснил он.

Линдеманн также высказался в поддержку прекращения санкционной политики против России.

«Интересным для Германии был бы российский рынок. Сотрудничество между Германией и Россией, как это было раньше, выгодно для компаний в обеих странах», — резюмировал политик.

Ранее в этот день телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне пошлинами нет победителей.

Американский лидер 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китайской Народной Республики (КНР) — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против США в этот же день. Позднее Соединенные Штаты подняли пошлины против Китая до уровня 104%, на что Пекин ответил ростом своих сборов до 84%.

Позднее, 9 апреля, Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную». При этом он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%.