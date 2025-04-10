В Австрии указали на возможность сотрудничества РФ и США на фоне пошлин Трампа

На фоне кардинального изменения таможенной политики США может возобновиться экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«То есть мы фактически наблюдаем отход от Европы в сторону возможного экономического сотрудничества с Россией. Это связано с тем, что Европа всегда была естественным соперником США. Европейцев просто использовали, когда это было нужно. А когда они больше не нужны — ищут нового союзника. Это прагматичный стиль действий американской администрации», — считает он.

По словам аналитика, введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины окажут негативное последствие на многие секторы экономики. Также Поппель добавил, что в настоящий момент Китай является главным конкурентом США. В связи с этим американская сторона попытается «вырвать Россию из орбиты Китая» для дальнейшего взаимодействия между государствами.

Ранее в этот день американский лидер отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Также Трамп охарактеризовал ситуацию на рынке как довольно мрачную после своего решения о введении пошлин.

До этого, 9 апреля, Трамп заявил, что США повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает взаимный тариф.