Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана с Арменией и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал вмешательство Евросоюза (ЕС) в переговорный процесс между Баку и Ереваном, заявив, что призывы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к открытию границ неуместны. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Какое отношение Европа имеет к этому? Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех», — заявил он.

Помимо этого, Алиев также отметил, что хотя он понимает симпатию европейских чиновников к Армении, важно не забывать о ключевой роли Азербайджана и Грузии, которые создали инфраструктуру для сотрудничества с Центральной Азией.

Президент также осудил отношение ЕС к Грузии, назвав его неприемлемым.

«Но не было сказано ни слова о Грузии. Как будто Грузии не существует. Это несправедливо, а отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии абсолютно неприемлемо», — заключил Алиев.

На международном форуме «На пути к новому мировому порядку» президент Азербайджана 9 апреля заявил, что Баку готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Ереваном. Он отметил, что немедленное восстановление дружеских отношений с Арменией представляется нереалистичным. По его словам, говорить о какой-либо экономической интеграции республик на данном этапе преждевременно.

Алиев 2 апреля заявил, что подписание мирного договора с Ереваном возможно только при выполнении двух условий. Во-первых, должна быть упразднена Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Во-вторых, в Конституции Армении есть положение об объединении исторической территории между странами, что считается «открытой территориальной претензией» к Азербайджану.