Экономист назвал вероятный срок роста мировых цен из-за пошлин Трампа

Мировые цены пойдут в рост сразу, как только экспортеры убедятся в решимости президента США Дональда Трампа. Об этом заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Андрей Колганов рассказал в четверг, 10 апреля.

По словам эксперта, влияние американских пошлин на мировой рынок будет незамедлительным, но у стран в стычке с Соединенными Штатами будет возможность переориентироваться на российский рынок. Эксперт отметил, что американские пошлины напрямую не касаются России, поэтому у отечественного рынка есть отсрочка.

«Но наш рынок не резиновый. Естественно, мы всю международную торговлю купить не можем, но тем не менее для нас условия будут более или менее благоприятные в этом смысле», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, передает RT.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

Ранее 10 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне пошлинами нет победителей. Он также отметил, что если США будут настаивать на развязывании войны пошлинами и торговой войны, то Китай будет идти до конца.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пристально следит за ситуацией с повышением пошлин Соединенными Штатами и тщательно изучает возможные последствия, сообщается на сайте kp.ru.

9 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.