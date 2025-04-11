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Эксперты рассказали о популярных дизайн-интерьерах на элитном рынке недвижимости

Исследование: наиболее популярным дизайном интерьера является классицизм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наиболее востребованными архитектурными трендами оказались решения, проверенные временем: стили классицизм и неоклассика, следует из исследования аналитиков компании Sminex, которые проанализировали 43 девелоперских проекта в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. С результатами ознакомились «Известия» 11 апреля.

По данным аналитиков, самый популярный цвет — бежевый, выступающий идеальным фоном для богатого изысканного декора фасадов. Из материалов девелоперы чаще всего используют натуральный камень: известняк, гранит и мрамор.

Исследование коснулось домов, введенных в эксплуатацию в 2025 году, и тех, что достроят в ближайшие три года. Наиболее популярным стилем в архитектуре стали классицизм или близкая ему неоклассика. Это арочные окна, эркеры и колонны, французские балконы, отсылающие к эпохе «салонов». Часть таких домов — реконструируемые исторические здания.

Второй по популярности стиль — современный — заявлен в 15 новых домах центра Москвы. Архитекторы определяют его как неоэклектику, для которой характерны приемы разных эпох: контраст медных элементов и стекла, бетон, алюминий, сочетание исторических парадных фасадов и инновационных конструкций.

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Реже в центре строят дома в духе модерна, авангарда или с отсылкой к русскому зодчеству. Встречаются девелоперские проекты, сочетающие несколько стилей.

Изучение цветовой карты фасадов показало, что в семи из десяти районов ЦАО большая часть новых домов — бежевые. Наиболее «многоцветные» — Мещанский, Тверской районы и Якиманка, где появятся графитовые, светло-зеленые, светло-синие и красные фасады. Самый «бежевый» — Хамовники, где наблюдается наиболее высокий рост цен на элитную недвижимость.

При выборе, чем облицовывать фасады, элитные девелоперы ориентируются на характеристики и внешний вид материала, а также на предпочтения клиентов. Большинство новых элитных домов в центре исполнены в натуральном камне: граните, известняке или мраморе. Их доставляют в Москву со всего мира: из Турции, Португалии, Болгарии, Индии, Черногории, Бразилии, Нидерландов. Также активно используют штукатурку — при реконструкции исторических зданий, архитектурный бетон, алюминий, латунь, керамическую плитку, гипс для лепнины и дерево для окон.

Достаточно редким материалом для фасадов в элитном сегменте оказался кирпич. Он заявлен всего в восьми девелоперских проектах центра. Как правило, красный или в редком исполнении — например, венецианский стеклянный кирпич Фальконье как непременный атрибут модернисткой архитектуры.

Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, В топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).

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