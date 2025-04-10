Мишустин рассказал о новых правилах посещения музеев для многодетных семей

Многодетные семьи теперь смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России в любой день, когда они открыты. Об этом 10 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что эта категория посетителей сталкивается с определенными ограничениями из-за правил отдельных организаций, например, с лимитом в два льготных дня в месяц.

«Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты. При этом необходимая информация должна размещаться на их официальных сайтах и регулярно обновляться», ― сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что эта мера поможет родителям лучше организовать досуг для детей, а также составить культурную программу для всей семьи.

Ранее, 22 марта, представляющий партию ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных семей при получении льгот. По его словам, эта мера станет важным шагом для усиления мер социальной поддержки и укрепления института семьи в РФ.