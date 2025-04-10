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В работе СБП произошел сбой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел сбой. Об этом сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре 10 апреля.

«ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. — Ред.) с 17:00 часов фиксирует рост жалоб пользователей на работу СБП в Т-Банке», — уточнили в службе.

Там добавили, что причины внутреннего сбоя платформы уточняются.

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Ранее, 5 апреля, сообщалось о том, что в работе сайта и приложения Альфа-банка был зафиксирован массовый сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, за сутки на проблему указало около 30 тыс. человек. Как пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре, в первой половине дня банк проводил в своих сервисах технические работы. С 13:00 функционирование сайта и приложения было восстановлено.

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