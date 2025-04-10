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Автоэксперт назвал три важные весенние процедуры для машины

Автоэксперт Евтеев: после зимы необходима мойка подвески и радиаторов
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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После зимней эксплуатации автомобиля ему требуется пройти три процедуры: мойку подвески и радиаторов, а также химчистку кузова. Об этом 10 апреля рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

«За зимний период на автомобиле, в скрытых полостях, в различных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Эти химические и абразивные вещества способствуют появлению ржавчины на металлических элементах, а также ускоряют износ резиновых уплотнителей, которых множество в ходовой части авто», — цитирует Евтеева «Российская газета».

Мойка радиаторов требуется потому, что летом система будет испытывать наибольшие нагрузки: при высоких температурах автомобиль может перегреваться, что негативно воздействует на двигатель.

Химчистка кузова предотвращает появление коррозии. Она позволяет бережно удалить с кузова все реагенты, металлические вкрапления, битум, а также краску от дорожной разметки — всё, что невозможно удалить обычной мойкой. Также специалист посоветовал провести мойку подкапотного пространства и нанести на стекла состав «Антидождь».

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10 апреля автоэксперт Андрей Кочнев рассказал, что резкая смена погоды представляет серьезную опасность для автомобилистов, уже перешедших на летнюю резину. Летние шины теряют эластичность при низких температурах, что значительно ухудшает их сцепление с дорогой, особенно на снегу и льду.

4 апреля автоэксперт Алексей Крюков рассказал, что перекрашивать кузовные детали автомобиля из-за мелких сколов и царапин не стоит по ряду причин. При продаже автомобиля это вызовет вопросы у потенциального покупателя, который заподозрит продавца в сокрытии участия машины в ДТП. При этом с родной краской цена машины на «вторичке» выше.

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