Брюссель хочет наводнить Европу нелегальными мигрантами. С таким мнением 10 апреля выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мир перевернулся. Венгрия и Египет вместе борются за мир в Европе и за прекращение миграции в Европу, в то время как Брюссель хочет продлить европейскую войну и наводнить Европу мигрантами», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

По словам Сийярто, Египет является «оплотом» североафриканской линии обороны, который значительно сдерживал нелегальную миграцию. В связи с этим глава МИДа призвал Европейский союз (ЕС) оказать необходимую помощь Египту для устранения миграционного кризиса.

11 марта газета Politico сообщила, что в ЕС может появиться общеевропейская система по возвращению мигрантов на родину. Отмечалось, что предложение предполагало совершенствование процесса высылки мигрантов, ужесточение наказания за невыполнение указа о депортации и создание за пределами ЕС «пунктов для возвращения», где будут размещаться мигранты, ожидающие высылки.

До этого, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нынешний миграционный кризис в ЕС стал результатом собственных действий властей европейских стран. По его словам, рекордные масштабы иммиграции связаны с целенаправленной политикой властей, которая проводилась на протяжении целого десятилетия.