Эксперт назвал популярную возрастную категорию покупателей недвижимости

Основные покупатели недвижимости сегодня — семейные пары в возрасте 35–45 лет. При этом доля молодого поколения среди покупателей недвижимости перестала расти. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказал гендиректор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

В I квартале 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля ипотечных сделок продолжила снижаться как на первичном рынке (–4 п. п.), так и на вторичном (–12 п. п.).

Согласно исследованиям М2, доля людей, намеревающихся оформить ипотеку, продолжает неуклонно снижаться. К началу 2025 года этот показатель уменьшился на 11 п. п. по сравнению с тем же периодом 2024 года. В то же время количество пользователей платформ для цифровых сделок увеличилось на 8 п. п. за тот же период.

«Сейчас покупают жилье те, кто реально нуждается в улучшении жилищных условий. В основном это люди среднего возраста, с детьми, а не зумеры. При этом сохраняется привлекательность недвижимости как способа вложения средств, особенно на первичке», — сказал он.

Доля межрегиональных сделок на платформе в I квартале 2025 года составила 36%, что на 2 п. п. больше, чем за аналогичный период 2024 года. С инвестиционной целью покупают жилье в другом регионе примерно 40% клиентов, 20% — для детей или других членов семьи и в 10% случаев — чтобы быть ближе к родным.

По словам эксперта, заметно вырос уровень доверия к риелторам среди покупателей жилья. Если в 2020 году доля сделок с участием агентов по недвижимости в России была на уровне 77%, то к 2025 году показатель достиг 85%. Кроме того, на фоне изменений на рынке недвижимости поменялось само отношение граждан к проведению сделки.

«Потребительское поведение сегодня зависит не только от действующих ипотечных программ и уровня ключевой ставки. Ведь банки ужесточили условия, рыночные механизмы усложнились, а скрытых юридических рисков при покупке жилья стало больше. Поэтому сейчас востребованы решения, которые позволяют купить квартиру просто, быстро и безопасно», — подытожил Завгородний.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).