Мотоциклистам разрешат бесплатно парковаться в Подмосковье

Мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные мототранспортные средства разрешат бесплатно оставлять на платных парковках Подмосковья, соответствующий закон 10 апреля приняла Мособлдума, передает ТАСС. Речь идет о платных парковках, которые расположены на землях в государственной или муниципальной собственности.

Проект закона также дает право на бесплатную парковку транспортных средств отдельным категориям граждан на бесплатной или льготной основе. Сведения о технике должны находиться в реестре, который будет вести министерство транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области. Кроме того, бесплатные парковки предоставляются в регионе и многодетным семьям.

Для сохранения льготных условий пользования платными парковками нужно зарегистрировать свои транспортные средства в реестре на региональном портале госуслуг, услуга будет доступна со вступлением закона в силу.

Платные парковки в Московской области начали функционировать с 1 ноября 2024 года. Сейчас право многодетных семей на бесплатную парковку реализуется с участием министерства соцразвития Московской области.

Ранее в этот день сообщалось, что в России может появиться новый дорожный знак. Минтранс РФ изучит предложения о целесообразности введения знака «Начало новой полосы» с обозначением дальнейшего направления движения.

2 апреля стало известно, что Госдума отклонила три законопроекта на автомобильные темы. Одним предлагалось ввести скидку на штраф за неуплату парковки, вторым — разрешить управлять транспортным средством при отсутствии с собой физических документов, третьим — модифицировать дорожные камеры.