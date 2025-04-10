Суд вынес приговор двоим мужчинам за подготовку терактов в Воронежской области

Военный суд вынес приговор гражданину Украины Олегу Заболотнему и россиянину Максиму Волге, обвиняемым в подготовке терактов в Воронежской области. Об этом 10 апреля сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Заболотний был приговорен к 25 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, Волга — к 19 годам лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей.

Суд установил, что осенью 2022 года Заболотний прошел подготовку на территории Харьковской области под руководством украинских спецслужб, а затем нелегально прибыл в Россию для совершения подрыва российского военного. В течение нескольких месяцев он собирал информацию об этом военнослужащем, готовясь к теракту.

Волга, в свою очередь, вступил в контакт с украинскими спецслужбами через интернет и выполнял их задачи, в том числе по сбору сведений о военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. В августе 2023 года он получил задание забрать из тайника в Псковской области оружие, патроны и взрывчатку, после чего попал в поле зрения ФСБ.

Под контролем спецслужб в Воронеже был оборудован тайник, информацию о котором передали кураторам Волги. Заболотний забрал оттуда компоненты для самодельной бомбы, однако был задержан следующим утром, когда направлялся к месту предполагаемого теракта.

Уточняется, что преступники отбудут первые четыре года лишения свободы в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее в этот день повара из Волгограда Вадима Чалого, который пытался отправить российским военным посылки с бомбами, приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Уточняется, что целями осужденного были трое офицеров Минобороны РФ, которые осуществляют командование российскими воинскими подразделениями, в том числе в зоне спецоперации.