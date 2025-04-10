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Юрист предупредил дачников о самых частых причинах штрафов весной

Юрист Русяев: весной штрафы дачникам могут достигать 50 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Основные штрафы дачникам связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек. Об этом юрист Илья Русяев напомнил в четверг, 10 апреля.

По словам эксперта, самым распространенным основанием для штрафа остаются случаи, когда дачники устраивают костры или жарят мясо в мангалах, не соблюдая дистанцию в 5 м от построек. Русяев напомнил, что это нарушение правил карается штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а в случае действия особого противопожарного режима сумма увеличивается в два раза.

На втором месте идут штрафы за несанкционированное сжигание мусора. Несоблюдение правил даже на собственном участке карается штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Русяев также предупредил, что за заросшие сорняками участки дачникам придется заплатить от 300 рублей до 5 тыс. рублей, в зависимости от региона и запущенности участка.

«Захламление, разбитые окна в доме, отсутствие видимой хозяйственной деятельности — всё это может быть расценено как неосвоенность. Штраф в этом случае может достигать 50 тыс. рублей», — напомнил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что за незарегистрированные постройки также могут назначить штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а при повторных нарушениях санкции могут быть серьезнее.

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В этот же день заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, на что нужно обязательно обратить внимание при строительстве на дачном участке.

Так, если это капитальное строение, то нужно включать сведения о такой постройке в Росреестр. На основании этого определяется ее кадастровая стоимость и потом рассчитывается налог. По словам специалиста, чем меньше постройка, тем меньше налог.

10 апреля «Известия» ознакомились с результатами опроса финтех-компании «ЮMoney», в соответсвии с которыми среди опрошенных россиян 35% респондентов проведут майские праздники на даче.

Еще 29% рассказали, что не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь новый город в России. На российские курорты отправятся 10% опрошенных, за границу — 5%, сообщает 360.ru.

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