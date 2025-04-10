РФ и США договорились о новых переговорах по банковским вопросам в Стамбуле
Делегации России и США провели конструктивные консультации в Стамбуле, обсудив перспективы сотрудничества и договорившись о новой встрече по вопросам банковского обслуживания дипломатических миссий. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе Госдепа США.
«Делегации США и РФ в Стамбуле договорились вновь провести встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий в ближайшее время», — сообщило ведомство.
Уточняется, что дата, место и состав делегаций для будущих встреч России и США будут определены позже.
Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сообщил 10 апреля, что переговоры РФ и США в Стамбуле завершены и делегации покинули российское генконсульство.
По его данным, переговоры длились около шести часов. Эта встреча — первый этап восстановления дипломатических связей между государствами.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на переговорах стороны обсуждают исключительно нормализацию российско-американских отношений.